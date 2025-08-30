نيلي: ازدواجية أوروبا في التعامل لن تؤدي إلا إلى اسقاط جدار الثقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجيد نيلي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى ألمانيا، في مذكرة بشأن التحرك الأخير للدول الأوروبية الثلاث لبدء عملية تفعيل آلية "سناب باك": "يدرك المطالبون جيدًا أنه لا مكان للأسلحة النووية في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظرًا للقيم الدينية والتاريخية".

وأضاف: "للأسف، ادعت الدول الأوروبية الثلاث زوراً أن إيران لا تلتزم بالتزاماتها، في حين أن إيران، رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، نفذت التزاماتها بالكامل لمدة عام بحسن نية، ثم اتخذت إجراءات تصحيحية وفقاً له".

وأشار سفير بلادنا إلى أن أياً من الدول الأوروبية الثلاث لم تُدِن العدوان الصارخ لاسرائيل وامريكا بمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وهو ما يُمثل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بل سارعت جميعها إلى ذلك بطريقة أو بأخرى، قائلاً: "إذا كانوا قلقين حقاً بشأن انتشار الأسلحة النووية، فعليهم إظهار صدقهم من خلال إدانة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بوضوح".

وأكد قائلاً: "إن الدول الأوروبية الثلاث، بسبب انتهاكاتها المتكررة لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ليست مؤهلة قانونياً وسياسياً وأخلاقياً لاستخدام آلية "سناب باك".

وصرح هذا الدبلوماسي من بلادنا بأن التجربة أثبتت أن المعايير المزدوجة لا تؤدي إلا إلى انهيار جدار الثقة، وتابع: خاصة مع بعض الأطراف الأوروبية التي وضعت إجراءات زعزعة الثقة على جدول أعمالها بعدم الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك الرفع الفعلي للعقوبات.

واختتم السفير الإيراني في برلين مؤكدًا: لقد رحبت إيران دائمًا بالمفاوضات الهادفة والفعالة، وواصلتها طوال هذه الفترة، لكنها لن تستسلم أبدًا للمطالب المفرطة والضغوط غير العادلة.

