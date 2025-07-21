عراقجي: المحافظات الحدودية الايرانية قادرة على تحقيق نجاح دبلوماسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، عُقد اليوم الاثنين - اجتماعٌ على مستوى البلاد للمحافظين على مرحلتين، بحضور رئيس الجمهورية ووزير الخارجية.

وصرح السيد عباس عراقجي في المرحلة الثانية من الاجتماع: "بفضل حكمة وذكاء قائد الثورة، والجهود الحثيثة للمسؤولين، تمكنت البلاد من إدارة الحرب والرد على أفعال العدو، مما أجبره على طلب وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة. "

وأكد وزير الخارجية: "بفضل دروس حرب الاثني عشر يومًا ومعالجة نقاط ضعفنا، سنصبح جمهورية إسلامية أقوى بكثير."

واستكمل وزير الخارجية حديثه مؤكدًا على أهمية دبلوماسية المحافظات ، قائلاً: "أعلنتُ في جلسة منح الثقة أن محافظاتنا، وخاصةً الحدودية منها، قادرة على تحقيق نجاح دبلوماسي. وتابع عراقجي حديثه معلنًا عن عقد مؤتمرات دولية في المحافظات، قائلاً: من المقرر عقد هذه المؤتمرات في جميع أنحاء البلاد، وقد عُقد المؤتمر الأول في شيراز. قبل الحرب، كان من المقرر عقد المؤتمر الثاني في مشهد، ولكن تم تأجيله بسبب حرب الأيام الاثني عشر؛ لكننا نخطط لعقدها في الأيام المقبلة.

وفي ختام الجزء الثاني من اللقاء الوطني، أشار وزير الخارجية إلى أن أولوياتنا الرئيسية هي جيراننا، ولديهم القدرة على حل العديد من مشاكلنا بشكل كامل. وتدعم وزارة الخارجية التحركات الدبلوماسية للمحافظات.