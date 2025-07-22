عراقجي: ندين بشدة جرائم الكيان الصهيوني في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي التطورات الإقليمية، لا سيما تصعيد الكيان الصهيوني هجماته على شعب غزة الأعزل، بالإضافة إلى عدوانه العسكري على سوريا.

وبإدانته الشديدة لجرائم الكيان الصهيوني في غزة وتصعيده إبادة الشعب الفلسطيني، لا سيما حرمانه من الماء والغذاء، دعا وزير خارجية بلادنا إلى تحرك جدي وفوري من جانب الدول الإسلامية، بما في ذلك عقد قمة لمنظمة التعاون الإسلامي وتفعيل آلية تشاورية إقليمية لوقف الإبادة الجماعية في غزة ومواجهة حملات الكيان الحربية ضد دول المنطقة.

ومن جانب اخر أدان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني على غزة وسوريا، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية إجراءات فورية ومنسقة لوقف الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني.

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