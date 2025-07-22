دوي تفجير مُتحكّم به في المنطقة الشرقية من أصفهان خلال الساعات القادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح علي رضا صلواتي: "تماشيًا مع استمرار التشغيل التكميلي لطريق الشهيد حجازي السريع (الطريق الالتفافي الشرقي لأصفهان)، ستُنفّذ يوم الثلاثاء عدة تفجيرات مُتحكّم بها في منطقة جسر باغ رضوان."

وأضاف: "وفقًا للمعلومات التي قدّمها مدير المشروع، ستُنفّذ هذه العملية في الساعة 5:30 مساءً، وهناك احتمال أن يُسمَع صوت الانفجار في المناطق المحيطة بالقرى المجاورة".

وقال المدير العام لمشاريع البنية التحتية في محافظة أصفهان: "إذا سمع أهالي هذه المنطقة صوت الانفجار، فلا داعي للقلق".

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