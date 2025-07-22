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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٠٣ ص

دوي تفجير مُتحكّم به في المنطقة الشرقية من أصفهان خلال الساعات القادمة

دوي تفجير مُتحكّم به في المنطقة الشرقية من أصفهان خلال الساعات القادمة

أعلن المدير العام لمشاريع البنية التحتية في محافظة أصفهان: في إطار تمشيط الطريق الشرقي لأصفهان، سيُنفّذ تفجير مُتحكّم به في هذه المنطقة اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح علي رضا صلواتي: "تماشيًا مع استمرار التشغيل التكميلي لطريق الشهيد حجازي السريع (الطريق الالتفافي الشرقي لأصفهان)، ستُنفّذ يوم الثلاثاء عدة تفجيرات مُتحكّم بها في منطقة جسر باغ رضوان."

وأضاف: "وفقًا للمعلومات التي قدّمها مدير المشروع، ستُنفّذ هذه العملية في الساعة 5:30 مساءً، وهناك احتمال أن يُسمَع صوت الانفجار في المناطق المحيطة بالقرى المجاورة".

وقال المدير العام لمشاريع البنية التحتية في محافظة أصفهان: "إذا سمع أهالي هذه المنطقة صوت الانفجار، فلا داعي للقلق".

/انتهى/

رمز الخبر 1960820
جواد ماستری فراهانی

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