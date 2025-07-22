العميد قريشي: أمريكا لا تتخاصم جماعة أو حركة سياسية، بل تتخاصم إيران والشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين، في مراسم تكريم شهداء الاعلام: إن العمل الرئيسي في ضرب الكيان الصهيوني قام به أبناء الأمة في قوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وأضاف: إن عمل قوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي لم يكن مجرد إطلاق صواريخ، بل كان عملية تحت قصف مكثف.

صرح العميد قريشي قائلاً: إن جهاد الجنود الإيرانيين في العملية الصاروخية لا يُقارن بثماني سنوات من الدفاع المقدس، وقد تجاوزناه.

وأشار نائب رئيس منظمة تعئبة المستضعفين إلى أن: "ان هذه الحرب فرضت على إيران بدعم كامل من القوى الغربية، ولكن نتيجة دفاعنا الوطني كانت دحر الأعداء".

وأكد العميد قريشي: "لقد أثبتت الأمة الإيرانية خلال فترة العدوان الصهيوني على البلاد أنها الأكثر تميزًا في العالم بروح الحرية والحماس وحب الوطن والولاء".

وأوضح: إن أمريكا والغرب والكيان الصهيوني لم يعملوا ضد جماعة أو حركة سياسية خاصة، بل عملوا ضد الشعب الإيراني بأكمله وضد وجود إيران، لأن الأهداف والخطط التي أعلنها الرئيس الخبيث لأمريكا المجرمة والاغتيال الجبان للعلماء والمعلمين والفنانين والرياضيين والعسكريين، بمن فيهم النساء والأطفال والشباب والكبار، وقصف المباني السكنية والمستشفيات ورياض الأطفال وسيارات الركاب، وتجهيز وتوظيف جماعاتهم العميلة والحركات الانفصالية والأعمال الإرهابية التي قاموا بها، والاستعانة بسلالة البهلوية سيئة السمعة، سواء في حرب السنوات الثماني أو حرب الاثني عشر يومًا، دليل قاطع على هذا الادعاء.

صرح نائب رئيس منظمة "باسيج المستضعفين": "أظهرت إيران تفوقها التكنولوجي، وخاصةً في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، على تكنولوجيا الغرب وحلف الناتو".

وأضاف: "مع الإجراءات التي اتخذها قائد الثورة في الساعات الأربع والعشرين الأولى من الحرب، وبعد ساعات قليلة من الحرب، شهدنا القوات المسلحة تأخذ زمام المبادرة".

وأضاف العميد قريشي: "شهدنا هجومًا صاروخيًا شرسًا ومدمرًا على البنية التحتية من قبل الكيان الصهيوني وقدراته الاستخباراتية والدفاعية، وهذا يعني تفوق إيران التكنولوجي والتقني على القدرات التقنية للغرب وحلف الناتو".

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