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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٤٦ ص

استشهاد أحد قوات حرس الحدود الإيراني في كردستان

استشهاد أحد قوات حرس الحدود الإيراني في كردستان

أعلن قائد حرس الحدود في محافظة كردستان(غرب ايران) عن وقوع اشتباك مسلح بين حرس حدود مدينة بانه وجماعة معادية للثورة الاسلامية، واستشهاد أحد أفراد حرس الحدود في هذا الاشتباك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال العميد فرج رستمي في تصريحات صحفية صباح الثلاثاء: اشتبك حرس الحدود في مدينة بانه الليلة الماضية مع جماعة معادية أثناء رصدهم وحراستهم للشريط الحدودي، وتصدى لهم جنود المحافظة ببسالة وشجاعة.

وأضاف: بفضل المقاومة والتضحية المنقطعة النظير لقوات حرس الحدود، وصدّ هجوم هؤلاء المجرمين، تم إحباط تسللهم إلى الأراضي المقدسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتتواصل الإجراءات الاستخبارية الخاصة لاعتقالهم.

صرح العميد رستمي: في هذه المعركة، قاوم الرقيب "سينا ستاروند" بشجاعة وقوة المجموعة المعادية للثورة، وأصيب بجروح بالغة. لم تُجدِ الإجراءات الطبية الأولية ومحاولات إنعاشه نفعًا، ونال هذا الحارس الحدودي الشجاع درجة الشهادة نظرًا لخطورة إصابته.

وأضاف قائد حرس حدود محافظة كردستان: "لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات هذه الجريمة، وسيتم تقديم معلومات إضافية لاحقًا".

واختتم العميد رستمي كلمته بتقديم التهنئة والتعازي لأسرة هذا الشهيد الجليل ورفاقه، مؤكدًا: "يدافع محاربو حرس الحدود عن الحدود بكل قوة، وسيستمر نهج هؤلاء الشهداء الأبرار وغيرهم من الشهداء في الدفاع عن الوطن وقيم النظام الاسلامي والثورة".

/انتهى/

رمز الخبر 1960823
جواد ماستری فراهانی

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