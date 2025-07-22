عمليات مكافحة الحريق في مجمع "فينوس أنزلي" مستمرة

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شهرام مؤمني، في حديث مع وسائل الإعلام بعد ظهر الثلاثاء: "اندلع حريق في الساعة 1:10 من ظهر اليوم الثلاثاء في مجمع "فينوس كاسبيان" التجاري بمنطقة أنزلي الحرة، وتتواصل عمليات إخماده بمشاركة 7 سيارات إطفاء ومعدات متخصصة و27 رجل إطفاء من رشت".

وأضاف: "اندلع حريق واسع النطاق في مجمع فينوس كاسبيان التجاري الواقع في منطقة أنزلي الحرة، وقد هرعت فرق الإطفاء من مدن رشت وأنزلي وكاسبيان وخمام ولاهيجان ولولمان ومناطق أخرى في محافظة غيلان إلى موقع الحريق على الفور".

وأضاف مؤمني: "حتى الآن، وصلت 7 سيارات إطفاء، بما في ذلك عربات سلم وشاحنات مياه ومركبات دعم أجهزة التنفس، مزودة بكامل المعدات وأسطوانات احتياطية لشحن أسطوانات التنفس المحمولة".

وقال مومني: "التحقيقات مستمرة لتحديد سبب الحريق".

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