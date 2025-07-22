  1. إيران
  2. المجتمع
٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٤:٣٣ م

عمليات مكافحة الحريق في مجمع "فينوس أنزلي" مستمرة

عمليات مكافحة الحريق في مجمع "فينوس أنزلي" مستمرة

أعلن رئيس إدارة الإطفاء وخدمات السلامة في "رشت" استمرار عمليات السيطرة على الحرائق في مجمع فينوس أنزلي، قائلاً: تم إرسال 7 سيارات إطفاء ومعدات متخصصة و27 رجل إطفاء إلى مكان الحادث.

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شهرام مؤمني، في حديث مع وسائل الإعلام بعد ظهر الثلاثاء: "اندلع حريق في الساعة 1:10 من ظهر اليوم الثلاثاء في مجمع "فينوس كاسبيان" التجاري بمنطقة أنزلي الحرة، وتتواصل عمليات إخماده بمشاركة 7 سيارات إطفاء ومعدات متخصصة و27 رجل إطفاء من رشت".

وأضاف: "اندلع حريق واسع النطاق في مجمع فينوس كاسبيان التجاري الواقع في منطقة أنزلي الحرة، وقد هرعت فرق الإطفاء من مدن رشت وأنزلي وكاسبيان وخمام ولاهيجان ولولمان ومناطق أخرى في محافظة غيلان إلى موقع الحريق على الفور".

وأضاف مؤمني: "حتى الآن، وصلت 7 سيارات إطفاء، بما في ذلك عربات سلم وشاحنات مياه ومركبات دعم أجهزة التنفس، مزودة بكامل المعدات وأسطوانات احتياطية لشحن أسطوانات التنفس المحمولة".

وقال مومني: "التحقيقات مستمرة لتحديد سبب الحريق".

/انتهى/

رمز الخبر 1960837
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات