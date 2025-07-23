منتخب إيران لكرة اليد للسيدات یحقق فوزه الثاني في آسيا على هونغ كونغ

أفادت وكالة مهر للأنباء أن منتخب إيران لكرة اليد للناشئات لعب ضد هونغ كونغ في مباراته الرابعة ضمن بطولة آسيا الحادية عشرة لكرة اليد للناشئات صباح اليوم الأربعاء، وتمكن في النهاية من تحقيق فوزه الثاني في البطولة.

قدم منتخبنا الوطني لكرة اليد أداءً جيدًا وتغلب على هونغ كونغ بنتيجة 15-32 في هذه المباراة ليواجه تايبيه الصيني الذي تغلبت على الهند بنتيجة 24-29 في مباراة تحديد المركز الخامس.

سيواجه المنتخب الإيراني تايبيه الصيني غدًا في مباراة تحديد المركز الخامس. كما ستتنافس هونغ كونغ والهند على المركز السابع.

في نصف نهائي هذه البطولة، ستواجه الصين كوريا الجنوبية واليابان كازاخستان. سيواجه المنتخب الإيراني لكرة اليد للناشئات منتخب تايبيه الصيني غدًا الخميس في تمام الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

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