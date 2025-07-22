إيران تطالب الفيفا بطرد "إسرائيل" من الاتحاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجّه اتحاد كرة القدم رسالةً إلى الفيفا طالب فيها بطرد الكيان الصهيوني من هذا الاتحاد الرياضي.

وقال مهدي تاج، رئيس اتحاد كرة القدم، في هذا الصدد: "طلبنا من الشيخ سلمان اتخاذ قرارٍ حاسمٍ تجاه الكيان الصهيوني. كتبنا إلى الفيفا بأن إسرائيل يجب أن تتلقى بطاقة حمراء في كرة القدم"

واضاف: "لقد هاجم الصهاينة اتحاد كرة القدم ومعسكر المنتخب الوطني الايراني، واستشهد حكمنا ولاعبنا، ويجب طردهم من الفيفا".

وتابع تاج: "لقد أحرز مجتمع كرة القدم تقدمًا كبيرًا في هذا الصدد، وآمل أن ينتبه الفيفا لجرائم إسرائيل".

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