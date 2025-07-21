 استشهاد مئة رياضي إيراني في العدوان الصهيوني على البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قال محمد شروين أسبقيان، معاون شؤون الرياضة الاحترافية والنخبوية في وزارة الرياضة والشباب، خلال الجمعية الانتخابية لاتحاد التزلج: "استُشهد مئة رياضي في الهجمات الوحشية التي شنّها الكيان الصهيوني على إيران".
/انتهى/
أعلن مساعد وزير الرياضة والشباب الإيراني عن عدد الرياضيين الذين استُشهدوا خلال العدوان الذي شنّه الكيان الصهيوني على إيران خلال الأيام الـ12 الماضية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قال محمد شروين أسبقيان، معاون شؤون الرياضة الاحترافية والنخبوية في وزارة الرياضة والشباب، خلال الجمعية الانتخابية لاتحاد التزلج: "استُشهد مئة رياضي في الهجمات الوحشية التي شنّها الكيان الصهيوني على إيران".
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