أوروغواي تعلق على الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت وزارة خارجية أوروغواي الشرقية بيانًا على بوابتها الإلكترونية بعنوان "نداء عاجل بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية"، وجاء فيه: "تفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، وتزايدت انتهاكات حقوق الإنسان، ليس فقط في القطاع، بل أيضًا في الضفة الغربية؛ وهي المنطقة التي وافق برلمان تل أبيب أمس على خطة لضمها إلى إسرائيل".

وجاء في البيان: "تجدد حكومة جمهورية أوروغواي الشرقية طلبها العاجل من إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة، وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، من أجل معالجة أزمة الجوع المتفاقمة في غزة".

وأكد البيان رفض أوروغواي لأي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيد دعمها لحل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد الذي يتماشى مع مبدأ تقرير مصير الشعوب وحقها غير القابل للتصرف في العيش بسلام.

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