رئيس الجمهورية يزور مرقد السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) في قم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس بزشكيان، الذي سافر إلى مدينة قم المقدسة بعد ظهر الأربعاء، زار مرقد السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام).

كما زار قبور المراجع والعلماء الراحلين في مسجد العتبة المقدسة، وقرأ عليهم الفاتحة.

ثم زار بزشكيان مرقد اللواء محمد سعيد إيزادي، رئيس مكتب فلسطين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، الذي نال رتبة الشهادة العالية خلال الحرب المفروضة مع الكيان الصهيوني والذي يرقد في ضريح السيدة المعصومة في مدينة قم المقدسة، وقرأ الفاتحة على روح هذا القائد المجاهد.

كما التقى زوار وسكان مدينة قم والتقط بعض أهالي قم صورة تذكارية مع الرئيس خلال هذه الزيارة.

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