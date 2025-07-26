إيصال الخلايا العلاجية بدقة إلى موقع الورم باستخدام تقنية محلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن نائبة الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، فاطمة زهتابي، عضو الفريق التنفيذي للمشروع: "في هذه الخطة، نركز على تطوير نظام قادر على إيصال الخلايا العلاجية إلى موقع الورم بدقة وبشكل مثالي ومُتحكم فيه. قد تُمثل هذه التقنية نقطة تحول في علاج السرطان بشكل أكثر فعالية باستخدام الطب التجديدي".

وشرحت عملية تطوير هذه الفكرة قائلةً: "عملتُ سابقًا في مجال أمراض الأوعية الدموية والسرطان في الولايات المتحدة، وانبثقت فكرة تصميم مثل هذه المنصة من تلك التجارب. بعد عودتي إلى إيران، سعينا إلى تطبيق هذه الفكرة وتسويقيها بالتعاون مع شركة قائمة على المعرفة".

وتابع زهتابي: "لعبت منصة "كونكت" دورًا هامًا في هذا المسار، بدءًا من تحديد الشبكات المتخصصة والمجموعات التعاونية، وصولًا إلى تسهيل المسارات القانونية، وجذب رأس المال، والحصول على التراخيص، وقد تم كل ذلك بدعم من هذه المنصة. نحن الآن في مرحلة تسجيل الشركة وبدء الإجراءات الرسمية للحصول على التراخيص وطرح المنتج في السوق".

كما أشار إلى حضوره إحدى فعاليات كونكت المتخصصة، قائلاً: "لقد أتاحت هذه الفعالية فرصة رائعة للتواصل، والتعرف على المستثمرين، وموردي المواد الخام، ورواد التكنولوجيا، وتمكنا من إكمال مراحل تنفيذ الفكرة".