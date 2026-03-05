بزشكيان: سيتم التعامل بحزم مع أي تحرك انفصالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الرئيس الإيراني قال في منشور على منصة "إكس": أتقدم بالشكر إلى أبناء كردستان الغيورين والشرفاء الذين وقفوا إلى جانب إيران في هذه الأيام التاريخية. كما أُعرب عن تضامني مع عائلات الشهداء والجرحى جراء هذه الأحداث.



وأضاف، على المحافظ والقوات المسلحة المكلفة بحفظ الأمن أن تتعامل بحزم مع أي تحرك ذي طابع انفصالي.