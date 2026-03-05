  1. إيران
  2. السياسة
٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١١:٤٥ م

بزشكيان: سيتم التعامل بحزم مع أي تحرك انفصالي

بزشكيان: سيتم التعامل بحزم مع أي تحرك انفصالي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تحرك انفصالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الرئيس الإيراني قال في منشور على منصة "إكس": أتقدم بالشكر إلى أبناء كردستان الغيورين والشرفاء الذين وقفوا إلى جانب إيران في هذه الأيام التاريخية. كما أُعرب عن تضامني مع عائلات الشهداء والجرحى جراء هذه الأحداث.

وأضاف، على المحافظ والقوات المسلحة المكلفة بحفظ الأمن أن تتعامل بحزم مع أي تحرك ذي طابع انفصالي.

رمز الخبر 1968948

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات