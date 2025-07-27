وزير الخارجية الباكستاني: سنستضيف الرئيس الإيراني قريبا

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في مقابلة على قناة العربية إن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقوم قريبا بزيارة رسمية إلى إسلام آباد.

كما أدان عدوان الكيان الصهيوني على إيران والهجوم الأميركي الإرهابي على المنشآت النووية في بلادنا، مؤكداً أننا لا يمكن أن نبقى غير مبالين بعمل خاطئ حتى لو كان هذا العمل (الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية) من قبل دولة صديقة ومتعاونة، لذا فإن سياستنا هي وصف العمل الصحيح أو الخاطئ بدقة.

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