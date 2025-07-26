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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:١٦ ص

الرئيس الايراني يؤكد على تعزيز العلاقات مع دول الجوار وروسيا والصين

الرئيس الايراني يؤكد على تعزيز العلاقات مع دول الجوار وروسيا والصين

قال الرئيس الايراني: يجب علينا أولاً تعزيز العلاقات مع جيراننا، وثانياً، تعزيز العلاقات مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا والصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على هامش اجتماع مع نواب ومدراء وزارة الخارجية، صرّح مسعود بزشكيان للصحفيين، في إشارة إلى أداء السلك الدبلوماسي خلال أيام الحرب الاثني عشر: "جئنا إلى هنا لنشكر إخواننا وأخواتنا".

وتابع: "جاء الأعداء بكل قوتهم وحاولوا إجبار البلاد على الاستسلام، لكننا شهدنا دفاعاً شجاعاً في الحرب، وأدى الشعب عملاً جيداً".

وقال الرئيس: "كانت نتيجة هذا العمل إدانة جميع منظمات العالم، باستثناء الأمم المتحدة، لهذا العدوان، الذي لم يتحقق بسهولة، بل تم عبر الاتصالات. إسرائيل هي من بدأت شيئاً خاطئاً وفقاً للقانون".

وأضاف بزشكيان: "القوات المسلحة جانب، والدبلوماسية جانب آخر. ومن خلال التنسيق والسياسات التي نتخذها، سنعزز علاقاتنا مع جيراننا أولًا، ثم نعزز علاقاتنا مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا والصين، وغيرها، بنفس الأولوية".

وأكد بزشكيان، في معرض تكريمه لذكرى الشهيد أمير عبد اللهيان، قائلاً: "أتقدم بالشكر لعراقجي الذي تابع القضايا ليلًا نهارًا. إن شاء الله، سنمضي قدمًا بوحدة وتماسك. كما نقدر وقوف الإيرانيين في الخارج إلى جانب إيران".

/انتهى/

رمز الخبر 1960934

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