جلسة خاصة في البرلمان لمتابعة جرائم الكيان الصهيوني قانونياً

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في إطار تأكيد قائد الثورة الاسلامية على المتابعة القانونية لجرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المحافل المحلية والدولية، عقدت اللجنة القانونية والقضائية في مجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم اجتماعًا بحضور مسؤولين من الجهات المعنية، بمن فيهم رئيس مركز حقوق الإنسان والشؤون الدولية في السلطة القضائية، ووزير العدل، ورئيسي نقابة المحامين ومركز المحامين، والدائرة القانونية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، واستعرضت الثغرات القانونية في الرد القضائي على جرائم الكيان الصهيوني في القدس خلال حرب الـ 12 يومًا والحرب على شعب غزة.

وخلال هذا الاجتماع، عُرضت تقارير مختلفة حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بشأن المتابعة القانونية والقضائية لجرائم الكيان الصهيوني خلال عدوان الـ 12 يومًا الذي فُرضَ على إيران والإبادة الجماعية في غزة.

كما تم التأكيد على ضرورة زيادة عدد فروع المحكمة الخاصة لمتابعة هذه القضية والتنسيق بين الأجهزة العاملة في مختلف أنحاء البلاد، وتقرر تشكيل لجنة في اللجنة القانونية في البرلمان مكونة من مختلف الأجهزة لمتابعة ورصد الإجراءات المتخذة للتحقيق القانوني في جرائم الكيان الصهيوني.

/انتهى/