وزير الداخلية: المنتصر الرئيسي في الحرب العدوانية الصهيونية هو الشعب الایرانی

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انعقدت الدورة 172 للمجلس الوطني الاجتماعي اليوم الأحد في وزارة الداخلية برئاسة إسكندر مؤمني وزير الداخلية ونائب رئيس المجلس وحضور زهراء بهروزاذر مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة، وحجة الإسلام عبد الحسين خسرو بناه أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وأصغر جهانغير المتحدث باسم السلطة القضائية، وحجة الإسلام مرتضى آقا طهراني رئيس اللجنة الثقافية، وأحمد نادري عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، وممثلي المؤسسات وأعضاء آخرين في المجلس.

وفي هذا الاجتماع، قدم وزير الداخلية تعازيه في أيام صفر واربعينية شهداء الحرب العدوانية الاسرائيلية من المواطنين والعلماء والقادة العسكريين قائلاً: "إن المنتصر الرئيسي في هذه الحرب هو الشعب. وفي رسالته المتلفزة بعد الحرب، شكر قائد الثورة الاسلامية أيضًا 90 مليون إيراني، وليس فئة محددة".

وأكد مؤمني على ضرورة الحفاظ على اللحمة الوطنية التي نشأت في أعقاب الحرب المفروضة، قائلاً: "لقد نشأ هذا التضامن عندما شاركت إيران في الحرب. لقد وضع الشعب كل الخلافات والاستياء جانبًا ونزل إلى الميدان.. كما طلب قائد الثورة من القائمين على المراسم في حسينية الإمام الخميني (رض) عزف النشيد الوطني الإيراني؛ وهذا الإجراء من قائد الثورة يُظهر حرصه على الحفاظ على هذة اللحمة المتماسكة.

وأضاف أيضًا: "إن كل من يحاول، بوعي أو بغير وعي، زعزعة هذا التضامن، قد ارتكب خطأً فادحًا ويجب أن نمنع إثارة الفتنة ونواصل هذا التضامن".

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