صحيفة صهيونية تعترف: الجيش يخفي خسائره في حرب غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية أن 18,500 جندي صهيوني من جيش الكيان وقوات الأمن أصيبوا منذ بدء غزو قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الرغم من أن الجيش أعلن رسميًا إصابة 6,145 جنديًا فقط.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 10,000 جندي صهيوني يعانون من اضطرابات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة.

كما تم تحديد 1,600 جندي صهيوني في عام 2024 على أنهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وهو أعلى بكثير مقارنة بالحروب السابقة.

ويخفي النظام المحتل خسائره البشرية والمادية بفرض رقابة عسكرية صارمة على وسائل الإعلام، ويواجه اتهامات محلية بإخفاء عدد أكبر من الضحايا.

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