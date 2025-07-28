  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:١٤ م

صحيفة صهيونية تعترف: الجيش يخفي خسائره في حرب غزة

صحيفة صهيونية تعترف: الجيش يخفي خسائره في حرب غزة

اعترفت صحيفة صهيونية بأن جيش الكيان قام بإخفاء جزء كبير من قتلاه وجرحاه خلال حرب غزة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية أن 18,500 جندي صهيوني من جيش الكيان وقوات الأمن أصيبوا منذ بدء غزو قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الرغم من أن الجيش أعلن رسميًا إصابة 6,145 جنديًا فقط.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 10,000 جندي صهيوني يعانون من اضطرابات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة.

كما تم تحديد 1,600 جندي صهيوني في عام 2024 على أنهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وهو أعلى بكثير مقارنة بالحروب السابقة.

ويخفي النظام المحتل خسائره البشرية والمادية بفرض رقابة عسكرية صارمة على وسائل الإعلام، ويواجه اتهامات محلية بإخفاء عدد أكبر من الضحايا.

/انتهى/

رمز الخبر 1961024
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات