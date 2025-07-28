نائب لبناني: خيار المقاومة حمى لبنان وسيبقى ضمانته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقام "حزب الله" احتفالًا تأبينيًا في قاعة حسينية الإمام الخميني في مدينة بعلبك, لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد محمد عباس الخطيب, وذلك بحضور رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن, إلى جانب حشد من الفعاليات العلمائية والسياسية والاجتماعية, وذوي الشهيد.

وفي كلمة له خلال الاحتفال, شدد الحاج حسن على أنّ الشهيد محمد عباس الخطيب هو "واحد من قافلة الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن, دفاعًا عن كرامته وأمنه واستقراره", مشيرًا إلى أن دماء هؤلاء الشهداء "جعلت من لبنان بلدًا حرًا قويًا صامدًا رغم كل الحصار والعدوان".

وأضاف: "خيار المقاومة الذي اختاره هؤلاء الأبطال, هو الخيار الذي حمى لبنان في وجه العدوان الصهيوني, وسيبقى الضمانة الوحيدة لحماية الأرض والشعب والسيادة". ورأى أن "الانتصارات التي حققتها المقاومة في العقود الماضية لم تكن لتتحقق لولا تضحيات الشهداء, الذين شكّلوا العمق الأخلاقي والسياسي والعسكري لهذا النهج المقاوم".

وتابع: "نفتخر بشهدائنا الذين يسكنون وجداننا وضميرنا ووجدان الأمة, لأنهم كرّسوا معادلة الردع, وعبّدوا الطريق نحو الحرية والعزة, وهم اليوم مشاعل في درب المجاهدين".

وختم الحاج حسن بالتأكيد على أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى, بل ستبقى نبراسًا في طريق المجاهدين, وعنوانًا لصمود هذه الأمة في مواجهة التحديات", داعيًا إلى "التمسّك بخيار المقاومة والتكافل الشعبي لحماية لبنان في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصاعدة".

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