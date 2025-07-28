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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٦ ص

خلال لقائه عائلة الشهيد طهرانجي؛

مستشار قائد الثورة: العدو أراد تبرير جرائمه باستهداف القادة والعلماء لكنه استهدف المدنيين أيضا

مستشار قائد الثورة: العدو أراد تبرير جرائمه باستهداف القادة والعلماء لكنه استهدف المدنيين أيضا

التقى المستشار الأعلى لقائد الثورة الاسلامية، غلامعلي حداد عادل، بعائلة الشهيد الدكتور محمد مهدي طهرانجي، الأستاذ الشهيد في جامعة الشهيد بهشتي، نيابةً عن سماحة قائد الثورة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى غلام علي حداد عادل، المستشار الأعلى لقائد الثورة الاسلامية، بعائلة الشهيد محمد مهدي طهرانجي نيابةً عن سماحة قائد الثورة.

وفي هذا اللقاء، أعرب حداد عادل عن مواساته لعائلة الشهيد طهرانجي، ونقل تحيات قائد الثورة وتعازيه لعائلة هذا الشهيد العظيم، قائلاً: "إن الكيان الصهيوني المحتل كان ينوي تبرير جرائمه بمهاجمة القادة والعلماء النوويين، لكنه استهدف المدنيين أيضًا".

في إشارة إلى المكانة الرفيعة لشهداء الدفاع عن الوطن، قال المستشار الأعلى لقائد الثورة: "بالإضافة إلى كوني ممثلاً للقائد، جئتُ لخدمة عائلة هذا الشهيد العظيم كصديق. بالإضافة إلى جانبه العلمي، كان الشهيد طهرانجي مديرا كفؤاً يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات".

/انتهى/

رمز الخبر 1961014
جواد ماستری فراهانی

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