عراقجي يلتقي وزير الخارجية الطاجيكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين وأجرى محادثات معه.

وصل وزير الخارجية الى العاصمة الطاجيكية دوشنبه صباح اليوم الاربعاء وكان في استقباله وزرير الخارجية سراج الدين مهر.

والتقد السيد عباس عراقجي في مستهل وصوله الى دوشنبه مع الرئيس الطاجيكي امامعلي رحمان وتباحث معه بشأن العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان قد اوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيلي بقائي في وقت سابق من اليوم في منشورة على حسابه في شبكة اكس: ""وصلنا هذا الصباح، برفقة وزير الخارجية الدكتور عراقجي، إلى دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، أرض شعبٍ من أصلٍ ولغةٍ وقلبٍ واحد. ويدرج على جدول أعمال هذه الزيارة التي تستغرق يومًا واحدًا لقاء ومحادثات مع كبار المسؤولين الطاجيك حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية".

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