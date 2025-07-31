قاليباف يدعو لوضع انتهاك حقوق الانسان بغزة على جدول اعمال المؤتمرات الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى قاليباف مساء امس الاربعاء رئيسة البرلمان التنزاني الرئيسة الدورية للاتحاد البرلماني الدولي توليا اكسون، على هامش المؤتمر العالمي السادس لبرلمانات العالم في جنيف بسويسرا.

وقال قاليباف اننا نشاهد ما يجري اليوم في غزة. معربا عن اسفه لان الاطفال والمناطق السكنية وحتى مخيمات الصليب الاحمر تتعرض لهجمات الصهاينة الذين يستخدمون الماء والطعام، كاداة حرب.

وقال في جانب اخر ان التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والعلمي الجامعي، يشكل مجالا للنهوض بالعلاقات بين ايران وتنزانيا.

اما الرئيسة الدورية للاتحاد البرلماني الدولي، التنزانية توليا اكسون فقد قدمت المواساة باستشهاد مواطنين ايرانيين جراء العدوان الاخير للكيان الصهيوني وقالت ان ثمة تعاونا جيدا بين البلدين ودعت الى تطوير العلاقات البرلمانية.

واضافت ان عددا من الطلبة التنزانيين يدرسون في الجامعات الايرانية وقالت ان ثمة خططا في المجال الزراعي على جدول الاعمال يمكن استثمارها في ظل خبرات ايران.

وفي الختام وجهت رئيسة البرلمان التنزاني، دعوة رسمية لقاليباف لزيارة تنزانيا.

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