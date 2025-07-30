الرئيس الطاجيكي: العلاقات بين طهران ودوشنبه علاقات ممتازة وقائمة على المودة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان ، وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الذي وصل الى دوشنبه صباح اليوم الاربعاء لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين في جمهورية طاجيكستان.

وفي اللقاء الذي عُقد في قصر الشعب في دوشنبة، نقل وزير الخارجية الايراني تحيات قائد الثورة ورئيس الجمهورية إلى رئيس طاجيكستان وشعبها، وأكد عزم جمهورية إيران الإسلامية على تعزيز العلاقات مع طاجيكستان في جميع المجالات التي تهم البلدين.

وفي إشارة إلى روابط الصداقة والتفاهم العميقة بين الشعبين الإيراني والطاجيكستاني، ولا سيما لغتهما المشتركة وأصولهما وحضارتهما وتاريخهما وثقافتهما، صرح وزير الخارجية بأن جمهورية إيران الإسلامية عازمة على الاستفادة القصوى من هذه القواسم المشتركة القيّمة والفريدة من نوعها لتعزيز وتعميق العلاقات والتبادلات في المجالات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات التي تهم البلدين.

ورحب رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان بوزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، ونقل تحياته الحارة إلى قائد الثورة ورئيس الجمهورية الاسلامية، ووصف العلاقة بين الشعبين الطاجيكي والإيراني بأنها علاقة مميزة قائمة على المودة التاريخية العميقة والصداقة، وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

وخلال هذا اللقاء، نوقشت حالة العلاقات الثنائية والفرص المستقبلية لتطويرها، وتم تبادل وجهات النظر حولها. كما تم استعراض آخر التطورات في المناطق المحيطة بالبلدين، بما في ذلك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى وأفغانستان ومنطقة غرب آسيا، وتبادل الطرفان وجهات نظرهما وتحليلاتهما بشأن التطورات.

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