طهران وخوزستان وخراسان الرضوية تتصدران التسجيل على زيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في إعلان منظمة الحج والزيارة: حتى ظهر اليوم الجمعة ، سجّل مليون و750 ألف شخص في نظام "سماح" التابع للمنظمة لأداء فريضة الأربعين.

وبناءً على هذا التقرير، اختار 54% من المسجلين منفذ مهران لخروجهم من منافذ مهران، وشلمجة، جذابه، وباشماق، وخسروي إلى العتبات المقدسة.

ووفقًا لهذا الإعلان، وبعد 15 يومًا من بدء العمل بنظام "سماح"، يشهد عدد المسجلين تزايدًا ملحوظًا ويحظى بإقبال كبير.

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن محطة مهران التي يرتادها 950 ألف شخص، وشلمجة التي يرتادها 390 ألف حاج، وحدود خسروي التي يرتادها 150 ألف شخص هي الطرق الأكثر شعبية التي يختارها حجاج الأربعين للسفر إلى المراقد، في حين أن محطات الجذابة وباشماق وتامرشين هي الأقل ازدحاما.

/انتهى/