افتتاح خط ملاحي بحري بين خرمشهر والبصرة خلال أيام الزيارة الأربعينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أوضح "موالي‌ زادة" في تصريح له اليوم الجمعة، أن إنشاء هذا الخط يأتي في إطار سياسات تطوير النقل البحري للبلاد، ويهدف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية لنقل الزوار عبر ممر "أروند" المائي (بمحافظة خوزستان).

وأشار هذا المسؤول إلى، أن هناك إمكانية لتسيير رحلات بحرية؛ مؤكدا أن إطلاق الخط البحري بين خرمشهر والبصرة، جاء في إطار تنظيم رحلات آمنة ومنتظمة لزوار الاربعين.

كما تطرق موالي زادة إلى مشروع خط النقل البحري بين آبادان (بمحافظة خوزستان) ومدينة الواصلية العراقية؛ مؤكدا بأنه لا توجد أي عوائق من الجانب الإيراني لتفعيله، وفي حال موافقة الجانب العراقي، سيتم تنفيذ المشروع بمشاركة البلدين.

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