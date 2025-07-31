سفارة إيران في باكستان تنفي الأخبار المنسوبة إلى السفیر الإيراني بشأن إصدار التأشيرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن إدارة الدبلوماسية العامة والإعلام في سفارة إيران في إسلام آباد، انه فيما يتعلق بنشر بعض الأخبار الكاذبة المنسوبة إلى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقر لدى باكستان على بعض الصفحات الإلكترونية بشأن إجراءات إصدار التأشيرات أو الزيارات الشخصية للأفراد إلى نقاط التفتيش الحدودية، نفيدكم بأن المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح.

ولم تُصدر السفارة أي بيانات أو مواقف أخرى باستثناء البيان الصادر بتاريخ 26 يوليو/تموز 2025 (بشأن شروط إصدار تأشيرات الحج للزوار الباكستانيين خلال أيام زيارة الأربعين).

كما اعتُمد البيان المذكور وفقًا للاتفاقيات الجماعية لاجتماع التنسيق الثلاثي مع حكومتي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية العراق الموقرتين في طهران.

الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإبداء الرأي في هذا الشأن هي سفير الجمهورية الإسلامية الإسلامية لدى باكستان، والذي سيُنشر، عند الضرورة، على المنصات الإعلامية الرسمية للسفارة ومن خلال القسم الصحفي في السفارة الإيرانية في إسلام آباد.

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