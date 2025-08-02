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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٩ م

الفريق الإيراني يتألق في أولمبياد الحاسوب في بوليفيا

الفريق الإيراني يتألق في أولمبياد الحاسوب في بوليفيا

حصل الفريق الوطني لأولمبياد الحاسوب للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مركز متميز بحصوله على ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة التربية والتعليم، أن الفريق الوطني لأولمبياد الحاسوب في جمهورية إيران الإسلامية قد فاز بمكانة مرموقة بين 84 دولة مشاركة في أولمبياد الحاسوب الدولي السابع والثلاثين (IOI 2025)، الذي أقيم في الفترة من 27 يوليو إلى 3 أغسطس 2025، في سوكري، بوليفيا، بفوزه بميدالية ذهبية واحدة وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة.

في هذه المسابقة العلمية المرموقة، فاز أمير علي عسكري بالميدالية الذهبية، وحصل ماني زارع وحامد غفاري على الميدالية الفضية، وحصل كيارش رضائي على الميدالية البرونزية لإيران.

رمز الخبر 1961213
یاسر المصری

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