الفريق الإيراني يتألق في أولمبياد الحاسوب في بوليفيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة التربية والتعليم، أن الفريق الوطني لأولمبياد الحاسوب في جمهورية إيران الإسلامية قد فاز بمكانة مرموقة بين 84 دولة مشاركة في أولمبياد الحاسوب الدولي السابع والثلاثين (IOI 2025)، الذي أقيم في الفترة من 27 يوليو إلى 3 أغسطس 2025، في سوكري، بوليفيا، بفوزه بميدالية ذهبية واحدة وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة.

في هذه المسابقة العلمية المرموقة، فاز أمير علي عسكري بالميدالية الذهبية، وحصل ماني زارع وحامد غفاري على الميدالية الفضية، وحصل كيارش رضائي على الميدالية البرونزية لإيران.