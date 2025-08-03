عارف: نسعى لتحقيق مكانة رائدة في مجال التقنيات الناشئة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد محمد رضا عارف، في اجتماعٍ لمقر تطوير التقنيات المتقدمة، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والبحوث والتكنولوجيا، ونائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، والمسؤولين والهيئات المعنية، على أهمية تحفيز الشركات القائمة على المعرفة والشباب المهتم بالتكنولوجيا، وقال: يجب على الوزارات والهيئات والقطاع الخاص الناشط في تطوير التقنيات المتقدمة أن يتحلى بالشجاعة والمخاطرة في اتخاذ القرارات والإجراءات الجديدة.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية: "مقر تطوير التقنيات المتقدمة هو دعمٌ لقرارات المراكز والمجالس العلمية في البلاد، وفي هذا المقر نسعى إلى تحقيق النتيجة المرجوة والنهائية دون التدخل في الشؤون الداخلية لبرامجها وأعمالها".

وأكد أننا في مقر تطوير التقنيات المتقدمة نسعى إلى التعاون والتآزر بين جميع الهيئات ذات الصلة بالتكنولوجيا، ويجب أن تشعر هذه الهيئات بالدعم المعنوي والقانوني للنهوض بشؤونها التكنولوجية.

وفي معرض إشارته إلى الإنجازات الجيدة التي حققتها البلاد في مجال التقنيات المتقدمة خلال العقدين الماضيين، أكد عارف: "لقد خلق النظام البيروقراطي صعوبات في زيادة تطوير الإنجازات العلمية وتحقيقها، ونحن في مقر تطوير التقنيات المتقدمة نسعى إلى التعاون بين القطاعات المختلفة وحل الخلافات والعقبات لتحقيق مكانة رائدة للبلاد في مجال التقنيات الناشئة في المنطقة والعالم".

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على أهمية ترسيخ الثقة بالتصنيع المحلي وتطبيق القانون لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الإنتاجية والخدمية للبلاد ودعم السلع الإيرانية، وتابع: "يجب شرح الإنجازات التكنولوجية الجيدة للبلاد وتقديمها للوزارات وجميع الجهات".

وأضاف: "مع تفعيل أمانة مقر تطوير التقنيات المتقدمة، ستُستعرض إنجازات وتجارب الجهات والمجالس العلمية الأخرى في البلاد في الأمانة، ويجب أن يكون هناك تآزر في إيماننا، وهذا المقر هو حلقة الوصل بين جميع الجهات ذات الصلة بتطوير التقنيات".

كما أكد عارف على أهمية تعزيز المرونة بالتزامن مع تطوير التقنيات، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي كأحد أهم أولويات الدولة في تطوير التقنيات الناشئة والمتقدمة والاهتمام بها.

كما عُرض خلال الاجتماع تقرير عن أعمال وخطط هيئة تطوير التقنيات المتقدمة.

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