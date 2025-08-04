جراحة ناجحة لاستئصال ورم في قاعدة الجمجمة دون شق الرأس

أفادت وكالة مهر للأنباء، شهد مجمع مستشفى ياس التابع لجامعة طهران للعلوم الطبية عملية جراحية عصبية متقدمة؛ وهي عملية تهدف إلى علاج حالة معقدة من ورم في قاعدة الجمجمة لدى مريضة شابة، بحضور فريق من الجراحين والمتخصصين ذوي الخبرة من الجامعة.

تُعتبر هذه الجراحة، التي أُجريت باستخدام تقنيات حديثة وبالتعاون مع أساتذة جامعيين، خطوة مهمة نحو تحسين مستوى العلاجات فائقة التخصص في البلاد.

شرح أمير حسين لاريجاني، جراح الأعصاب وزميل مساعد في قاعدة الجمجمة وعضو هيئة التدريس بجامعة طهران للعلوم الطبية، العملية قائلاً: كانت المريضة الشابة التي خضعت للجراحة تعاني من ورم في منطقة قاعدة الجمجمة، والذي لوحظ نموه مرة أخرى في المتابعات السابقة. نظرًا لموقع الورم في الجزء السفلي الأيمن من قاعدة الجمجمة، فقد اتُخذ قرار استخدام النهج "عبر الوتد" (Trans-sphenoidal). وقد أُجريت العملية بنجاح.

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