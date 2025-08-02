تطوير التعاون التجاري بين إيران وباكستان من خلال إنشاء منطقة حرة مشتركة

أفادت وكالة مهر للأنباء، سافر رضا مسرور، أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، إلى إسلام آباد برفقة الرئيس مسعود بزشكيان في زيارة إلى باكستان لإجراء محادثات حول إنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى دراسة استراتيجيات توسيع العلاقات التجارية بين البلدين، ناقش الجانبان أيضًا قضايا مثل إنشاء منطقة حرة مشتركة، والزراعة خارج الحدود الإقليمية، وتطوير التعاون الإقليمي.

يُعد إنشاء الجيل السادس من المناطق الحرة كمنطقة حرة مشتركة أحد البرامج الرئيسية لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية وأمانة المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة.

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