مشروع إنشاء منطقة حرة مشتركة بين إيران وتركيا في طريقه إلى الاحیاء والتنفيذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة أن البلدين أكدا خلال اجتماع وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية استعدادهما لتطوير العلاقات في جميع المجالات، وخاصة إنشاء منطقة حرة مشتركة.

يُعد إنشاء منطقة حرة مشتركة بين إيران وتركيا أحد البرامج الرئيسية لأمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة في الحكومة الرابعة عشرة.

وضع أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة هذا المشروع على مسار الإحياء والتنفيذ في إطار برنامج إعادة هندسة هذه المناطق.

وفي هذا الصدد، زار رضا مسرور تركيا في مارس 2025 بدعوة من وزارة التجارة التركية، وأجرى مفاوضات ناجحة مع الأطراف التركية بشأن إنشاء منطقة حرة مشتركة. بعد ذلك، شُكِّل فريق عمل مشترك، وأُعدَّ نص الاتفاقية بين البلدين للموافقة عليها من قِبَل الحكومة والبرلمان.

كما دعا أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، في وقت سابق من هذا العام، نائب وزير التجارة التركي ورؤساء المناطق الحرة الـ 19 في البلاد لزيارة إيران والاطلاع على إمكانيات المناطق الحرة ومواصلة المفاوضات؛ وهو برنامج تأجَّل بسبب حرب الـ 12 يومًا مع الكيان الصهيوني.

إن انعكاس هذه المبادرة في بيان اجتماع وزيري خارجية إيران وتركيا يظهر إرادة البلدين على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تركز على المناطق الحرة؛ وهي قضية تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية الديناميكية وبناء الحوار وإنتاج الأدبيات الاستراتيجية لأمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة، التي تضع على جدول أعمالها بشكل جدي تحقيق الجيل السادس من المناطق الحرة (المناطق الحرة المشتركة)؛ وهو المشروع الذي يتم تنفيذه مع باكستان بالإضافة إلى تركيا، وسيكون قادرًا على تقديم المناطق الحرة لأول مرة كقوة دافعة لضمان المصالح الوطنية والأمن القومي في إطار سياسة الجوار.

