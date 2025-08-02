محافظ سيستان وبلوشستان يتوجه إلى باكستان برفقة رئيس الجمهورية

وبحسب وكالة مهر للأنباء، سيشارك منصور بيجار ضمن الوفد الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، برفقة الدكتور بزشكيان، في زيارة رسمية إلى إسلام آباد، لمتابعة القدرات الاقتصادية والترانزيت والأمنية للمحافظة على أعلى مستوى من المفاوضات الدبلوماسية.

وسبق لمحافظ سيستان وبلوشستان أن حضر زيارة الرئيس إلى مسقط، وزيارة وزير الخارجية إلى كابول، مما يدل على المكانة المتميزة للمحافظة في الدبلوماسية الحدودية والإقليمية للحكومة الرابعة عشرة. كما تُعتبر هذه الزيارة الجديدة علامة مهمة على طريق تعزيز علاقات الجوار والاستفادة من القدرات المشتركة بين إيران وباكستان.

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