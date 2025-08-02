  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١:٠٨ م

محافظ سيستان وبلوشستان يتوجه إلى باكستان برفقة رئيس الجمهورية

محافظ سيستان وبلوشستان يتوجه إلى باكستان برفقة رئيس الجمهورية

غادر محافظ سيستان وبلوشستان إلى باكستان برفقة الرئيس لمواصلة تطوير التعاون الحدودي.

وبحسب وكالة مهر للأنباء، سيشارك منصور بيجار ضمن الوفد الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، برفقة الدكتور بزشكيان، في زيارة رسمية إلى إسلام آباد، لمتابعة القدرات الاقتصادية والترانزيت والأمنية للمحافظة على أعلى مستوى من المفاوضات الدبلوماسية.

وسبق لمحافظ سيستان وبلوشستان أن حضر زيارة الرئيس إلى مسقط، وزيارة وزير الخارجية إلى كابول، مما يدل على المكانة المتميزة للمحافظة في الدبلوماسية الحدودية والإقليمية للحكومة الرابعة عشرة. كما تُعتبر هذه الزيارة الجديدة علامة مهمة على طريق تعزيز علاقات الجوار والاستفادة من القدرات المشتركة بين إيران وباكستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1961216
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات