آخر إحصائيات الإبادة الجماعية في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن فلسطين اليوم، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بيانًا أعلنت فيه آخر الإحصائيات عن الشهداء والجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن 60,430 شخصًا استشهدوا نتيجة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن.

وأفادت المؤسسة الطبية الفلسطينية بأن إجمالي عدد الجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب على هذا القطاع بلغ 148,722 جريحًا.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 98 شهيدًا إلى المستشفى. كما أصيب 1,079 شخصًا خلال هذه المدة.

منذ 18 مارس/آذار 2025، وفي موجة الهجمات الجديدة على غزة، استشهد 9246 شخصًا وأصيب 36681 شخصًا.

ولا يزال آلاف آخرون مفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، استشهد 39 شخصًا وأصيب أكثر من 849 آخرين في مراكز توزيع المساعدات، ليصل عدد الشهداء الفلسطينيين في هذه المراكز إلى 1422 شهيدًا و1067 شخصًا.

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