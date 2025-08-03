قائد بحرية الجيش: صمود الشعب الإيراني خلال الحرب بعثت رسالةً قويةً للعدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الأميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، برفقة حجة الإسلام والمسلمين سعيد نصير الإسلامي، رئيس الدائرة العقائدية السياسية في هذه القوة، بأسرة الشهيد المدافع عن الوطن حامد رباني، أحد شهداء أهل السنة في منطقة الصفر الحدودية بتركمانستان.

وفي هذا اللقاء، قال قائد القوات البحرية: "لقد حالفنا الحظ اليوم بحضور مقبرة أحد شهداء القوات البحرية في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة علينا مع الكيان الصهيوني.. لا شك أن دماء الشهداء الزكية ستعزز الوحدة والتماسك بين مختلف أطياف وطننا الحبيب، إيران الإسلامية.

وأضاف الأميرال ايراني: لقد وجّهت مقاومة الشعب رسالة قوية وساحقة للعدو. فليعلم جميع الأعداء أن جميع القوميات والأديان في إيران ستقف بحزم في وجه المعتدي، وستضحي بأرواحها دفاعًا عن الوطن، وعلى مر التاريخ سينتصر الحق ويزول الباطل.

كما أشار حجة الإسلام سعيد نصير الإسلامي، رئيس الدائرة السياسية العقائدية في البحرية، إلى دور الشهداء في ترسيخ النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال في هذا اللقاء: على مر تاريخ الإسلام، كان الشهداء هم من ساهموا في بقاء واستمرار نهج الإسلام والثورة، ودماء الشهداء هي التي ضمنت الثورة الإسلامية، وستربط هذه الثورة بثورة الإمام المهدي (عليه السلام).

في ختام هذا اللقاء، كرّم قائد القوة البحرية عائلة الشهيد حامد رباني، وأشاد بمكانة الشهداء وذويهم الأعزاء.

الشهيد حامد رباني شهيد سني وتركماني في القوة البحرية، نال شرف الشهادة دفاعًا عن الوطن ضد الكيان الصهيوني البغيض في حرب الاثني عشر يومًا.

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