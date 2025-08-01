اليونيسف ولازاريني يدقان ناقوس الخطر بشأن المجاعة في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الجزيرة، أعلن مسؤول تنفيذي في اليونيسف أن الوضع في غزة حرج للغاية، وأن غزة تواجه خطر المجاعة الشديدة، وأن الوضع يزداد تعقيداً مع مرور الوقت.

وأضاف المسؤول: لدينا أدلة على أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص يقضي أياماً بلا طعام. نحتاج إلى إغراق غزة بالمساعدات من خلال فتح المعابر.

وأكد المسؤول التنفيذي في اليونيسف: أن المساعدات لا تصل إلى غزة بالسرعة وبالكميات المطلوبة. أطفال غزة يتضورون جوعاً ويموتون، ويعاني الآلاف من سوء التغذية الحاد.

من جهة أخرى، انتقد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الاعتماد على الجسور الجوية الإنسانية، قائلاً إن تكلفة الجسور الجوية أعلى بمئة مرة من تكلفة الشاحنات، في حين أنها لا تحمل سوى نصف المساعدات.

قال لازاريني يوم الجمعة بالتوقيت المحلي: "إذا توفرت إرادة سياسية للموافقة على عمليات الإنزال الجوي، وهي مكلفة للغاية وغير كافية وغير فعالة، فلا بد من توفر إرادة سياسية مماثلة لفتح المعابر البرية".

كما وصف باسم نعيم، أحد قادة حماس في قطاع غزة، عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية بأنها خطيرة على سكان غزة.

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