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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٥:٢١ م

الرئيس الايراني يصل إلى اسلام آباد

الرئيس الايراني يصل إلى اسلام آباد

وصل الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان إلى إسلام أباد من لاهور خلال زيارته لباكستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الرئيس مسعود بزشكيان إلى إسلام أباد من لاهور خلال رحلته إلى باكستان.

وفي إسلام أباد ، سيلتقي الرئيس مع كبار المسؤولين ، بما في ذلك رئيس الوزراء والرئيس ورئيسي المجلس الوطني ومجلس الشيوخ.

رمز الخبر 1961234

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