الرئيس الايراني يصل إلى اسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الرئيس مسعود بزشكيان إلى إسلام أباد من لاهور خلال رحلته إلى باكستان.

وفي إسلام أباد ، سيلتقي الرئيس مع كبار المسؤولين ، بما في ذلك رئيس الوزراء والرئيس ورئيسي المجلس الوطني ومجلس الشيوخ.