https://ar.mehrnews.com/news/1961265/ ٠٣/٠٨/٢٠٢٥، ١٢:٣٧ م رمز الخبر 1961265 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٣/٠٨/٢٠٢٥، ١٢:٣٧ م فیديو...حركة زوار الاربعين من معبر مهران الحدودي مع العراق يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهده حركة زوار الاربعين من معبر مهران الحدودي مع العراق. تحميل 4 MB رمز الخبر 1961265 کپی شد محتوى ذات صلة 27 ألف زائر يعبرون معبر "مهران" الحدودي إلى العراق خلال الـ24 الماضية 47 ألف شخص عبروا حدود مهران اليوم إيران تفتح حدودها الشرقية لدخول زوار الأربعين الحسيني(ع) مليون و900 ألف شخص عبروا حدود مهران الى العراق خلال الاشهر الاربعة الماضية سمات ايران العراق زوار الاربعين
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