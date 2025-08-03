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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٧ م

فیديو...حركة زوار الاربعين من معبر مهران الحدودي مع العراق

فیديو...حركة زوار الاربعين من معبر مهران الحدودي مع العراق

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهده حركة زوار الاربعين من معبر مهران الحدودي مع العراق.

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رمز الخبر 1961265

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