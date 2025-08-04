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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٥٦ ص

وزير الداخلية يصل إلى محافظة إيلام

وزير الداخلية يصل إلى محافظة إيلام

وصل وزير الداخلية اسكندر مؤمني إلى محافظة إيلام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، وصل إلى محافظة إيلام صباح اليوم، حيث استقبله محافظها رسميًا. ومن المقرر أن تشمل زيارة الوزير إلى محافظة إيلام زيارة معبر مهران الحدودي والمشاركة في اجتماع مقر الأربعين.

/انتهى/

رمز الخبر 1961288
یاسر المصری

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