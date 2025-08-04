وزير الداخلية يصل إلى محافظة إيلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، وصل إلى محافظة إيلام صباح اليوم، حيث استقبله محافظها رسميًا. ومن المقرر أن تشمل زيارة الوزير إلى محافظة إيلام زيارة معبر مهران الحدودي والمشاركة في اجتماع مقر الأربعين.

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