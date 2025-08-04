6000 زائر يعبرون منفذ مهران كل ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أشار أحمد كرمي، في حديثه مع الصحفيين ، إلى المكانة المتميزة لمنفذ مهران الحدودي، باعتباره البوابة الرئيسية لحركة زوار الأربعين، والوجهة الأولى للمسافرين على مدار العام، مُعلنًا عن زيادة ملحوظة في حركة المرور على هذا المنفذ.

وقال: "لطالما كان منفذ مهران الخيار الأول لزوار الأربعين والمسافرين على مدار العام، بفضل التسهيلات والخدمات المُقدمة، حيث نشهد مرور 8 ملايين زائر عبر هذا المنفذ سنويًا".

وأوضح محافظ إيلام أنه منذ مطلع العام الخال (1404 هـ) وحتى أول شهر صفر، عبر هذا المنفذ مليونان و200 ألف شخص، مضيفًا: "نشهد أيضًا تزايدًا في حركة المرور هذه الأيام، حيث ارتفع عدد المارين عبر هذا المنفذ في الساعة من ألف شخص إلى أكثر من 6 آلاف شخص".

وفي إشارة إلى التخطيط الذي تم في مقر الأربعين بالمحافظة واللجان التابعة له، أعلن كرمي عن التنسيق الجيد مع محافظة واسط المجاورة في العراق، وقال: "من خلال عقد اجتماعين مشتركين مع مسؤولي محافظة واسط، فضلاً عن الإجراءات المتخذة في مجال البنى التحتية وتقديم الخدمات المختلفة للزوار، هناك استعداد كامل لاستضافة الزوارفي الأيام الأكثر حرارة في السنة".

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