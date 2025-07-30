27 ألف زائر يعبرون معبر "مهران" الحدودي إلى العراق خلال الـ24 الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انه صرح حيدر نعمتي القائم بأعمال حاكم مهران: خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ إجمالي عدد الرحلات المسجلة من حدود مهران الدولية 27,918 شخصًا، مما يشير إلى زيادة في عدد الزوار عشية الأربعين.

وفي معرض حديثه عن تفاصيل هذه الرحلات، أضاف: غادر من بين هذا العدد 22,352 شخصًا البلاد، من بينهم 20,163 زائرا إيرانيًا و2,189 زائرا أجنبيًا.

وتابع القائم بأعمال حاكم مهران: خلال الفترة نفسها، دخل البلاد 5566 شخصًا، منهم 4822 إيرانيًا و744 أجنبيًا.

وفي إشارة إلى تزايد عدد الزوار الذين يغادرون الحدود، أشار نعمتي إلى أنه مع اقتراب مسيرة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، ستلعب حدود مهران مرة أخرى دورًا مهمًا وحاسمًا في حركة الزوار، وستصبح الحدود الأكثر زيارة في البلاد.

وأضاف: جميع الأجهزة الإدارية والخدمية في قضاء مهران على أهبة الاستعداد لخدمة الزوار، وقد تم توفير البنية التحتية اللازمة لتنقلهم بسلاسة وأمان.

وأكد القائم بأعمال حاكم مدينة مهران على أهمية النظام والأمن وتسهيل حركة الزوار، كما حثهم على القدوم إلى حدود مهران بوثائق هوية سارية وجوازات سفر وتأشيرات رسمية عند الحاجة، حتى يتم تقديم خدمات أفضل لهم.

/انتهى/