مليون و900 ألف شخص عبروا حدود مهران الى العراق خلال الاشهر الاربعة الماضية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح أحمد كرمي في حديث صجفي اليوم السبت: إيلام هي بوابة العتبات المقدسة، ويعبر 8 ملايين شخص حدود مهران سنويًا، بمعدل 500 ألف شخص شهريًا.

وأوضح: هذا العام، من المقرر تسهيل حركة الزوار وتقديم خدمات مستدامة لهم، وقد اتُخذت قرارات مهمة في عدة إدارات لهذا الغرض.

وأضاف كرمي: وفقًا للإحصاءات، تشهد حركة الزوار تزايدًا مقارنةً بالعام الماضي، حيث عبر أكثر من مليون و900 ألف شخص حدود مهران منذ يداية هذا العام اى الاشهر الاربعة الماضية.

وتابع محافظ إيلام: سيتم افتتاح طريق بطول 26 كيلومترًا بأربعة مسارات قبل بدء زيارة الأربعين، كما تم إنشاء محطة مياه واستكمال أربعة مخازن تبريد في مهران.

وقال: من المخطط توفير بنية تحتية دائمة وخدمات مستدامة للأربعين، كما تم التخطيط لتوفير مياه مستدامة للزوار على حدود مهران.

وأضاف كرمي: تم إنشاء 28 كيلومترًا من خطوط النقل لتوفير إمدادات مياه مستدامة لموقف سيارات الأربعين والمفترقات الاصلية.

وأضاف: تُعد حدود مهران أقرب الحدود إلى كربلاء والنجف. ولتقديم الخدمات للزوار، عُقد اجتماع يوم الخميس بحضور رئيسي مقر الأربعين في إيران والعراق على حدود مهران، وبعد هذا الاجتماع، تم إطلاق نظام السجاد، وهو نظام فعال للغاية في تسهيل حركة الزوار عبر الحدود.

وأضاف: سيتم تسيير 400 قافلة على الطرق المؤدية إلى مهران، وأكثر من 190 قافلة في قضاء مهران لتقديم الخدمات للزوار خلال زيارة الأربعين.

وأكد محافظ إيلام: "سيتم إعادة فتح معبر تشيلات كمعبر ثانٍ لحركة الزوار.

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