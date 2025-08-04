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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٤:٤٣ م

عارف: سألتقي غوتيريش خلال زيارتي إلى تركمانستان

عارف: سألتقي غوتيريش خلال زيارتي إلى تركمانستان

اعلن النائب الاول للرئيس الايراني، محمدرضا عارف انه سيلتقي الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة خلال زيارته الى تركمانستان التي سيجريها اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انه قال النائب الأول للرئيس الايراني قبيل مغادرته طهران متوجها إلى تركمانستان: "كانت زيارة رئيس الجمهورية إلى باكستان زيارةً مثمرة للغاية لتطوير العلاقات الإقليمية ولصالح العالم الإسلامي".

وأضاف محمدرضا عارف بشأن زيارته الى عشق آباد: "سألتقي بكبار المسؤولين في تركمانستان، ونأمل، بناءً على الوقت المتاح لنا، أن نتمكن من لقاء عدد من رؤساء الدول الآخرين".

وأشار الى انه سيلتقي أيضا مع الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة انطونيو غوتريش، مبينا : "أولويتنا الأساسية هي تطوير ممرات تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا وتعود بالنفع على المنطقة".

/انتهى/

رمز الخبر 1961320
جواد ماستری فراهانی

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