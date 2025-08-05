عارف: إيران تعارض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد محمد رضا عارف، الذي يواصل زيارته إلى تركمانستان ولقائه "محمد المنفي"، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوّلت هذه التهديدات إلى فرص رغم العقوبات الخارجية الصارمة، وأضاف: "لقد حققت إيران إنجازات عظيمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وبالنظر إلى تاريخ العقوبات المفروضة على ليبيا، فنحن مستعدون لتزويد ليبيا بخبراتنا".

وأشار النائب الأول للرئيس إلى اقتراح تفعيل اللجنة المشتركة كإطار لتعزيز التعاون وتبادل الخبراء والوفود رفيعة المستوى بين البلدين، وشدد على ضرورة تعزيز المشاورات بين إيران وليبيا والتأثير على مسيرة التطورات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والعالم الإسلامي.

وأعرب عارف عن ارتياحه لاستتباب الأمن النسبي في ليبيا، الدولة الصديقة والشقيقة، وأعرب عن أمله في حلّ شامل للقضايا الأمنية والسياسية في البلاد، مؤكدًا على الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا، وموقفها هو الحوار الليبي-الليبي، والشعب الليبي قادر تمامًا على حل مشاكله والحفاظ على وحدة بلاده.

وأضاف النائب الأول للرئيس: من أجل تعزيز مكانة البلدين في المنطقة، ومتابعة قضايا العالم الإسلامي، والوصول إلى أرضية مشتركة دولية، من الضروري زيادة التبادلات السياسية.

وقد أشاد بمواقف ليبيا في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأدانة جرائم الكيان الصهيوني الغاصب في غزة.

وأكد النائب الأول للرئيس أن التضامن بين شعبي البلدين كان عاليًا قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية، ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي لزيارة إيران.

وأعرب "محمد المنفي"، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن ارتياحه للقاء النائب الأول للرئيس والنقاش معه، ووصف اللقاء بأنه خطوة مهمة لتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين، وقال: "نحتاج إلى وجود سفراء في البلدين لتنمية وتطوير العلاقات بيننا، وتوسيع العلاقات طويلة الأمد بين البلدين أمر بالغ الأهمية".

وأدان هجوم الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربًا عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة وشعب إيران، مؤكدًا: "ندعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع القضايا الإقليمية والدولية، وللجمهورية الإسلامية الإيرانية الحق في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة".

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي: "يمكن لإيران أن تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا وتعزيزه، وليبيا تدعم تمامًا مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الشعبين في فلسطين وغزة.

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