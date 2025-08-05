نحو 3500 زائر أجنبي يدخلون البلاد عبر منفذ بازركان

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح رضا رضائي، القائم بأعمال محافظ ماكو، خلال زيارته لموكب الأربعين على حدود بازركان: منذ 22 تموز دخل البلاد 3274 زائرًا من أذربيجان وجورجيا ونخجوان وتركيا.

وأعلن عن تسيير أربعة مواكب عامة داخل منطقة بازركان الحدودية، وأضاف: "تُقدّم هذه المواكب، بالتعاون مع المؤسسات التنفيذية والعامة، خدمات تشمل الإقامة والتغذية والحزم الثقافية والخدمات الطبية".

وأشار رضائي إلى التنسيق الكامل بين مقر الأربعين وحرس الحدود والجمارك والمؤسسات الأخرى، قائلًا: "إن حركة الزوار تسير بشكل منظم وسريع وآمن تمامًا. وبعد الانتهاء من شؤون الحدود، يمكن للزوار الاستفادة من الخدمات الأساسية للمواكب؛ وهذا الإجراء من شأنه أن يُسهم في تخفيف الازدحام وتعزيز الهدوء على الحدود".

أعرب القائم بأعمال محافظ ماكو عن تقديره لمشاركة الأهالي والمتبرعين والجماعات المتطوعة في استضافة الزوار ، واعتبر المواكب على معبر بازركان رمزًا لمحبة الإيرانيين لأهل البيت (عليهم السلام).

يلعب معبر بازركان، باعتباره المعبر الرئيسي للحجاج من منطقة القوقاز، دورًا هامًا في تدفق زوار الأربعين كل عام.

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