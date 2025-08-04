وزير الداخلية الايراني: حركة زوار الأربعين متواصلة بكل انسيابية وفي اجواء يسودها الامن والهدوء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية اسكندر مؤمني : ان الزيارة الاربعينية تجسد الوحدة والتماسك بين المسلمين في انحاء العام.

وفي تصريح له، اليوم الاثنين من معبر شلمجة الحدودي (بمحافظة خوزستان – جنوب غربي البلاد)، نوّه مؤمني الى زيارته الميدانية ومشاهدته عن كثب الجهود القائمة من قبل الجهات الحكومية والامنية والشعبية لتقديم افضل الخدمات الى الزوار وتسهيل ظروف السفر عليهم.

واكد وزير الداخلية، انه بفضل الادارة الجيدة والمشاركة الفاعلة من قبل القوات المسلحة والامنية الى جانب كافة الجهات التنفيذية ومختلف الاقسام المنضوية في المحافظات الحدودية مثل كرمانشاه وايلام (غرب) وخوزستان (جنوب غرب)، فإن حركة الزوار متواصلة بكل انسيابية وسهولة وفي اجواء يسودها الامن والهدوء.

كما لفت مؤمني الى عبور ما يزيد عن مليون زائر حتى اليوم عبر المنافذ الحدودية الايرانية، متجهين صوب العتبات المقدسة في العراق للمشاركة في مسيرة احياء الذكرى الاربعينية لذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام؛ مضيفا ان نحو ربع هذا العدد من الزوار عادوا الى البلاد حتى الان.

ومضى الى القول : ان الزيارة الاربعينية تجسد الوحدة والتماسك والوئام بين المسلمين؛ مؤكدا بان العشق والمودة والشوق الى ابي الاحرار الامام الحسين (عليه السلام) يستقطب سنويا الملايين من عشّاقه في إيران وسائر الدول الإسلامية للمشاركة في هذه المسيرة العظيمة، وذلك رغم حرارة الشمس الشديدة والظروف الصعبة.

ولفت الى، ان بعض هؤلاء الزوار يتوجهون من بلدانهم مباشرة نحو العتبات المقدسة في العراق، كما ان هناك الكثير منهم الذين يستخدمون حدود الجمهورية الاسلامية لهذا الغرض.

وفي الصعيد ذاته، توقع وزير الداخلية بأن يعبر هذا العام اكثر من أربعة ملايين زائر المنافذ الحدود الايرانية متجها صوب الاراضي العراقية.