النمط الخطير الذي خلّفته الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية

وكالة مهر للأنباء: كتب مانبريت سيثي، الباحث والمحلل البارز في مجال الأمن الدولي، وخاصة السياسة النووية والحد من التسلح، في مقال له على موقع معهد دراسات السلام والصراع، بعنوان "مكافحة الانتشار دون دبلوماسية لن تُؤدي إلى نجاح منع الانتشار في إيران": "لقد استُخدمت مكافحة الانتشار(Counter-proliferation)، أي استخدام التدابير العسكرية المحمية من قبل الدول، مثل الضربات العسكرية والهجمات الإلكترونية والحرب الإلكترونية والاغتيالات أو التخريب ضد المنشآت النووية أو الأفراد، عدة مرات في الماضي كوسيلة لمنع انتشار الأسلحة النووية. منذ عام ١٩٦٤، فكرت الولايات المتحدة في توجيه ضربة استباقية للمنشآت النووية الصينية لمنعها من امتلاك أسلحة نووية. حتى أن واشنطن حاولت ضم موسكو كشريك، لكنها قوبلت باللامبالاة.

بعد قرابة عقدين من الزمن، في ٧ يونيو/حزيران ١٩٨١، هاجمت إسرائيل مفاعل أوزيراك البحثي العراقي ودمرته جزئيًا، مدّعيةً أن المنشأة جزء من برنامج الأسلحة العراقي. وكان المفاعل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. منذ النصف الثاني من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لجأت إسرائيل والولايات المتحدة إلى اغتيال علماء نوويين إيرانيين، بالإضافة إلى هجوم إلكتروني باستخدام فيروس ستوكسنت على العديد من المنشآت النووية الإيرانية، وأبرزها محطة نطنز للطرد المركزي عام ٢٠١٠.

ومؤخرًا، في يونيو ٢٠٢٥، شُنّت غارات جوية عسكرية علنية ضد البنية التحتية العسكرية والنووية الإيرانية، أولًا من قِبل إسرائيل، ثم باستخدام قنابل أمريكية خارقة للتحصينات لتدمير المنشآت الجوفية والمحصنة في نطنز وفوردو وأصفهان. وبينما سارع الرئيس ترامب إلى ادعاء تدمير الأهداف بالكامل، لا يزال حجم الأضرار الدقيقة مجهولًا بعد أكثر من شهر من الهجمات.

كان السبب المباشر للهجمات هو تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في ١٢ يونيو ٢٠٢٥، والذي أعلن أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بالضمانات، على الرغم من أنه ذكر أنه لا يملك أدلة موثوقة تثبت وجود برنامج أسلحة منسق. لكن هذا الشك أتاح لإسرائيل فرصة.

هل سيؤدي الرد العسكري على الانتشار النووي إلى منع الانتشار في إيران؟

هل يُمكن أن تُمثل مكافحة الانتشار النووي قصة نجاح في منع الانتشار في إيران؟ تمتلك إيران برنامجًا نوويًا قويًا يضم مواقع متعددة وعلماء ومهندسين ذوي خبرة. في حين أن هذه الهجمات ربما تكون قد أعاقت البرنامج النووي الإيراني، فهل حطمت أيضًا إرادة إيران في امتلاك برنامج نووي كامل، بما في ذلك دورة الوقود والتخصيب؟ تجدر الإشارة إلى أن طهران كافحت بشدة خلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) للاعتراف بحقوقها في التخصيب. وقد نجح هذا الاتفاق في النهاية في موازنة حق إيران في تخصيب اليورانيوم (حتى 3.67%) مع هدف منع الانتشار.

ومع ذلك، بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، زادت إيران تدريجيًا من قدرتها على التخصيب وكمية اليورانيوم المخصب التي تمتلكها. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2025، سيصل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى حوالي 400 كيلوغرام. وكانت هذه المواد تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل الهجمات العسكرية. لم يصدر أي تقرير مؤكد عن حالة 400 كيلوغرام من اليورانيوم. وقد صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لا تملك أي معلومات عن مكانها. ولا يُعرف ما إذا كانت إيران قد نقلت المواد بالكامل أو تدريجيًا إلى مواقع غير معلنة، أو ما إذا كانت قد دُفنت أثناء الهجمات.

هذا أمرٌ مقلق: إذا كانت إيران نفسها تجهل موقعها الدقيق في الأزمة التي تكشفت، فإن حتى الكميات الصغيرة قد تزيد من خطر الإرهاب النووي.

القضية وتداعياتها

تُشكل سابقة العمل العسكري الأحادي من جانب دولة نووية غير طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي، بالاشتراك مع دولة أخرى نووية، ضد دولة نووية غير طرف فيها، سابقةً خطيرة. فمن ناحية، تُشكك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصداقيتها. وعلى وجه الخصوص، حذّر الرئيس السابق للوكالة، سيغورد إكلوند، بعد الهجوم الإسرائيلي على أوزيراك عام 1981: "من منظور مبدئي، لا يمكن للمرء إلا أن يستنتج أن نظام ضمانات الوكالة قد تعرض لهجوم".

هذا يزيد من قيمة الأسلحة النووية في نظر الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي تشعر بالتهديد من القوى النووية. وبالتالي، فإن مكافحة الانتشار قد تُضعف عمليًا نظام منع الانتشار. إذا قررت إيران الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، فسيكون ذلك بمثابة ضربة موجعة للمعاهدة. فالمعاهدة في حالة هشة بالفعل بسبب الخلافات بين أعضائها.

وقد وافق البرلمان الإيراني بالفعل على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذا بقيت إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي، فسيواجه مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2026 تحديات، حيث ستُبدي طهران اعتراضاتها وقد تسعى إلى الحصول على دعم لموقفها بدعم من روسيا والصين. قد تكون القصة الإيرانية درسًا للدول التي ترغب في امتلاك أسلحة نووية: لا ينبغي لها أن تبقى في حالة ترقب طويل، ولكن إذا قررت ذلك، فعليها أن تُثبت قدرتها بسرعة من خلال التجارب النووية، وإلا فقد تُستهدف منشآتها. لذلك، قد تأتي مكافحة الانتشار بنتائج عكسية.

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