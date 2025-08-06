تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس للموساد

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم إعدام روزبه وادي، عميل جهاز المخابرات الإرهابي الموساد الذي كان يتجسس لصالح العدو الصهيوني، بعد دراسة القضية وصدور الحكم النهائي في المحكمة العليا وعبر الإجراءات القانونية.

وكان المتهم ناشطاً في إحدى المنظمات المهمة والحساسة في البلاد، ونظراً لمستوى الوصول الذي كان يتمتع به فقد أصبح مادة جذابة لجهاز التجسس التابع للكيان الصهيوني.

تم تجنيد روزبه وادي من قبل الموساد عبر الفضاء الإلكتروني، وفي بداية خيانته للبلاد شارك في مراحل مختلفة من تقييم ضباط الموساد.

بعد إرسال بعض المعلومات التي طلبها الجهاز، كُلِّف المدان بمهمة الاستعداد لرحلة إلى فيينا. وفي أثناء سفره إلى فيينا، عاصمة النمسا، التقى "وادي" بضباط الموساد خمس مرات.

وكان المذكور قد قدم معلومات لجهاز الموساد عن أحد العلماء النوويين الشهداء الذي استشهد في العدوان الإسرائيلي الأخير.

/انتهى/