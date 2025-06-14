كمالوندي: أضرار محدودة لحقت بموقع فوردو للتخصيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي قال لقد واجهنا اليوم عدة هجمات في نطنز وفوردو وأصفهان والجزء الذي تضرر في نطنز هو في الأجزاء السطحية لافتا بما أن معظم المنشأت تقع تحت الأرض وكان لدينا قدر صغير من التسرب في الداخل ولم ينتشر إلى الخارج، فيمكن للناس أن يطمئنوا إلى عدم وجود مشكلة هناك.

وأوضح أن في منشأة فوردو، لم نشهد الكثير من الأضرار في الأماكن التي تعرضت للهجوم، وفي أصفهان كانت هناك هجمات قليلة شملت مخازن اشتعلت فيها النيران متابعا نظرا لأننا توقعنا ذلك مسبقا قمنا بنقل جزء كبير من المعدات والمواد إلى الخارج، لم تحدث أضرار واسعة النطاق ولا توجد مخاوف بشأن التلوث.

ونطمئن الشعب قائلا: لم تقع أي إصابات في أي من المنشأت ونؤكد للمواطنين الكرام أننا شهدنا حالات أخرى تضررت فيها الصناعة النووية، لكننا أعدنا بنائها بشكل أفضل بكثير. وبهمة القدرات والتكنولوجيا والإمكانيات والكوادر البشرية المحفزة والمتخصصة سيتم تعويضها بإذن الله.

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