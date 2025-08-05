الشيخ قاسم: الحاج رمضان هو شهيد فلسطين الإيراني وأفنى عمره في خدمة فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال في كلمة في الاحتفال التكريمي للشهيد القائد محمد سعيد ايزدي (الحاج رمضان): الحاج رمضان هو شهيد فلسطين الإيراني وأفنى عمره في خدمة فلسطين.

وأضاف الشيخ قاسم إلى ان الحاج رمضان كان قائدًا في موقعٍ حساس عن عمر 19 سنة، واضاف: عمل الحاج رمضان في مكتب فلسطين المعني عن التنسيق مع الفصائل الفلسطينية.

وتابع: الحاج رمضان أمضى وقتًا طويلًا في مرج الزهور مع الفلسطينيين المبعدين.

واكد الشيخ قاسم: الحاج رمضان كان يحرص على وحدة الفصائل الفلسطينية ويحرص على أن يكون حزب الله على مقربة منهم.

وحول رأي ايزدي بطوفان الاقصى، قال الشيخ قاسم: الحاج رمضان قال إن "طوفان الأقصى معجزة لم تحققها أي قوة مقاومة وإن الأقصى والقدس يرفعان من يخدمها".

واشار الشيخ قاسم إلى ان الحاج رمضان كان يعتنق نظرة الإمام الخميني تجاه الكيان الصهيوني على أنّه غدّة سرطانية، مؤكدا ان نظرة قادتنا تقضي بأنّ فلسطين قضية إنسانية وليست مسألة جغرافيا ما يعني أنّ على الجميع نصرتها.

واضاف الشيخ قاسم: الحاج رمضان قدِم إلى لبنان بعد يومين على شهادة السيد نصر الله ليضع نفسه بتصرف حزب الله، واضاف: الحاج رمضان رجل عرفاني متواضع وذو هيبة وكان عاشقًا للإمام الخميني والإمام الخامنئي.